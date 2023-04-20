В «Газпроме» опровергли участие Маркелова в заседании Госсовета по энергетике

Компания «Газпром» опровергла появившуюся в газете «Коммерсантъ» информацию о том, что замглавы холдинга Виталий Маркелов участвовал в заседании Госсовета по энергетике 30 марта.

Как указали в российском холдинге, ранее издание опубликовало материал под заголовком «Газпром» за свободу на внутреннем рынке», в котором говорится о выступлении Маркелова 30 марта.

«Издание ссылается на выступление на Госсовете по энергетике 30 марта 2023 года заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова. В связи с этим сообщаем, что Виталий Маркелов 30 марта в Госсовете по энергетике не участвовал», — сказано в сообщении компании в Telegram.

Ранее газета писала, что «Газпром» предлагает начать либерализацию цен на газ для промышленных потребителей. Отмечалось, что с подобным предложением выступил зампред «Газпрома» Виталий Маркелов.