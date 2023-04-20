«Ъ»: «Газпром» призвал либерализовать газовые цены на внутреннем рынке

«Газпром» предлагает начать либерализацию цен на газ для промышленных потребителей.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Госсовета по энергетике, прошедшего 30 марта.

«Газпром» предложил постепенно вводить свободные цены на газ для промышленных потребителей на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

С подобным предложением выступил зампред «Газпрома» Виталий Маркелов.

Он отметил, что российская газовая отрасль «должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок».

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказался о ситуации с экспортным потенциалом России.

Телеканал «360» сообщал, что более 770 км газопроводов построят в Московской области по президентскому проекту «Социальная газификация» в 2023 году.