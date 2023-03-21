Аналитик Беляев высказался о ситуации с экспортным потенциалом России

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что Россия вошла в десятку крупнейших экспортёров.

По его словам, основными экспортируемыми товарами из России являются энергоресурсы, зерно и оружие.

«У нас одна из составляющих — это энергоресурсы, нефть и газ с очень благоприятными ценами. И мы занимаем серьёзные позиции по экспорту зерна. Вышли на первое место по экспорту пшеницы, продовольствие у нас двинулось вперёд, у нас поднялось сельское хозяйство, а соответственно и экспортная составляющая. И, конечно, мы в числе лидеров по экспорту оружия, в мире у нас достаточно устойчивые вторая-третья позиции», — подчеркнул эксперт.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.