Юрист Ярмуш: право устанавливать самозапрет на выдачу кредитов нужно было ввести давно

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала внесение в Госдуму законопроекта, позволяющего гражданам вводить самозапрет на выдачу кредитов.

По мнению юриста, такое нововведение в закон нужно было внести уже давно.

«Особенно когда участились случаи мошенничества. Микрофинансовые организации отдают кредиты любым гражданам даже по копии паспорта и без личной явки в отделение микрофинансовой организации. При этом мошенники очень часто получают личные данные путём взлома или утечек. А микрофинансовые организации, по сути, навязывают кредиты людям, которые и не собирались заключать договоры займа или кредитные договоры», — рассказала собеседница RT.

Она отметила, что многие граждане узнают о том, что являются должниками только тогда, когда начинается исполнительное производство.

Ярмуш также добавила, что данный законопроект даст гражданам возможность заявить о своём нежелании брать кредиты и сделает эту информацию доступной через проверку кредитной истории.

«Любой банк, который выдаёт кредит, тут же проверяет заёмщика. Это будет обязательство банка — проверить кредитную историю гражданина. И если там будет информация о нежелании гражданина заключать подобный договор, то заключить его можно будет только при личной явке гражданина в финансовую организацию», — объяснила юрист.

По её мнению, с принятием этого законопроекта мошенники «не смогут навесить чужие кредиты» на добросовестных граждан.

«Если был запрет, суд должен будет установить, являлся ли гражданин в отделение финансовой организации для подписания кредитного договора. И если он не являлся, тогда суд признает данный кредитный договор незаключённым. И соответственно, требования финансовой организации к гражданину будут отклонены», — заключила Ярмуш.

Ранее стало известно, что группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму проект федерального закона о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение кредитными и микрофинансовыми организациями с ним договоров потребительского займа (кредита).

По словам Аксакова, бывают ситуации, когда клиент банка даже не знает, что от его имени взят кредит.