В Красноярском крае арестовали забившего до смерти своего отца лопатой мужчину
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
Как отмечается, инцидент произошёл в посёлке Тасеево, в доме на улице Сурикова, 12 апреля. По информации ведомства, конфликт между отцом и сыном случился вследствие многодневного злоупотребления алкоголем.
Отец высказал сыну претензии по поводу асоциального образа жизни, после чего тот нанёс отцу несколько ударов лопатой, пишет Newinform.
Медики диагностировали у потерпевшего разрыв селезёнки и внутреннее кровотечение. Спустя несколько часов он умер.
По факту ЧП возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК России («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности»). Напавшего задержали. Ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что пьяный 15-летний подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа прохожего, отказавшегося купить ему спиртное.