В Красноярском крае арестовали забившего до смерти своего отца лопатой мужчину

В Красноярском крае арестовали 26-летнего мужчину, который жестоко избил своего 46-летнего отца лопатой. В результате полученных травм пострадавший скончался.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Как отмечается, инцидент произошёл в посёлке Тасеево, в доме на улице Сурикова, 12 апреля. По информации ведомства, конфликт между отцом и сыном случился вследствие многодневного злоупотребления алкоголем.

Отец высказал сыну претензии по поводу асоциального образа жизни, после чего тот нанёс отцу несколько ударов лопатой, пишет Newinform.

Медики диагностировали у потерпевшего разрыв селезёнки и внутреннее кровотечение. Спустя несколько часов он умер.

По факту ЧП возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК России («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности»). Напавшего задержали. Ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что пьяный 15-летний подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа прохожего, отказавшегося купить ему спиртное.