Наибольшее количество кредитов на одного заёмщика приходится на россиян от 25 до 30 лет

В начале апреля среднее количество розничных кредитов на одного российского заёмщика составило 2,3 кредита. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, наибольшее количество кредитов на одного заёмщика приходится на возрастной диапазон граждан от 25 до 30 лет — 2,6 кредита, наименьшее значение данного показателя отмечено у граждан старше 65 лет — 1,8 кредита.

Как объяснили в пресс-службе, наибольшее среднее количество розничных займов на одного заёмщика в регионах России в начале апреля 2023 года было отмечено в Ханты-Мансийском АО (2,5 кредита).

В свою очередь, наименьшее число кредитов было зафиксировано в Чеченской Республике и Республике Ингушетия (по 1,6 кредита), в республиках Дагестан и Крым (по 1,7 кредита), а также в Севастополе (1,8 кредита).

«Динамика среднего показателя количества кредитов на одного заёмщика по-прежнему незначительна, что свидетельствует о том, что внешняя ситуация и общая неопределённость не оказали существенного влияния на рынок розничного кредитования», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что в феврале текущего года число выданных новых кредитных карт составило почти 935 тыс., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8%.