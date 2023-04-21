Наибольшее количество кредитов на одного заёмщика приходится на россиян от 25 до 30 лет
Так, наибольшее количество кредитов на одного заёмщика приходится на возрастной диапазон граждан от 25 до 30 лет — 2,6 кредита, наименьшее значение данного показателя отмечено у граждан старше 65 лет — 1,8 кредита.
Как объяснили в пресс-службе, наибольшее среднее количество розничных займов на одного заёмщика в регионах России в начале апреля 2023 года было отмечено в Ханты-Мансийском АО (2,5 кредита).
В свою очередь, наименьшее число кредитов было зафиксировано в Чеченской Республике и Республике Ингушетия (по 1,6 кредита), в республиках Дагестан и Крым (по 1,7 кредита), а также в Севастополе (1,8 кредита).
«Динамика среднего показателя количества кредитов на одного заёмщика по-прежнему незначительна, что свидетельствует о том, что внешняя ситуация и общая неопределённость не оказали существенного влияния на рынок розничного кредитования», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Ранее сообщалось, что в феврале текущего года число выданных новых кредитных карт составило почти 935 тыс., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8%.