Названо число выданных в феврале новых кредитных карт в России

В феврале текущего года число выданных новых кредитных карт составило почти 935 тыс., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8%. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, сократился на 16,2%. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Кроме того, как сообщили специалисты, наибольшее количество кредитных карт в регионах России за этот период было выдано в Москве (69 тыс.), Московской области (51,1 тыс.), Краснодарском крае (34,9 тыс.), Санкт-Петербурге (34,6 тыс.) и Республике Башкортостан (33,4 тыс.).

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт увеличилась практически во всех регионах страны. При этом самую серьёзную динамику роста продемонстрировали Приморский (+12,2%), Красноярский (+11,2%) и Пермский (+10,8%) края, а также Ленинградская (+9,9%) и Кемеровская (+9,9%) области.

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных новых кредиток увеличилось на 7,8 и 9,8% соответственно, добавили в НБКИ.

«После сезонного снижения выдачи кредитных карт в январе в феврале их число прогнозируемо несколько увеличилось», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Однако это всё равно существенно меньше, чем было выдано в феврале 2022 года, подчеркнул эксперт.

«При этом с августа 2022 года количество новых выданных кредитных карт в основном снижалось. Такая динамика объясняется прежде всего тем, что на фоне общей неопределённости заёмщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства», — заключил собеседник RT.

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