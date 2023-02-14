Названы регионы России с наиболее активным ростом количества автокредитов за четыре года

За последние четыре года количество действующих автокредитов в стране увеличилось на 0,5%. Основной рост пришёлся на южные и восточные регионы страны. Так, сильнее всего их число выросло в Дальневосточном, Северо-Кавказском, Сибирском, Южном и Уральском федеральных округах. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что самый серьёзный рост числа действующих автокредитов за четыре года продемонстрировали Иркутская (+28,0%), Новосибирская (+22,9%) и Вологодская (+20,5%) области, а также Красноярский (+17,5%) и Краснодарский (+14,7%) края.

В то же время в ряде регионов количество действующих автокредитов с 2019 года, напротив, сократилось, в том числе в Самарской области (-12,3%), Санкт-Петербурге (-12,0%), Москве (-11,5%), Пермском крае (-8,3%) и Республике Татарстан (-7,3%).

«Несмотря на пандемию коронавируса, дефицит новых автомобилей и внешнее санкционное давление, количество действующих автокредитов в портфелях банков находится на уровне конца 2019 года и даже немного выше», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, в числе прочего на ситуацию оказывают влияние государственные программы льготного автокредитования, которые получили наибольшее распространение в регионах Дальнего Востока, Сибири и юга России.

При этом самые выгодные условия определены для жителей Дальневосточного федерального округа — скидки 25% на новый автомобиль.

Под условия программ субсидирования автокредитов подпадают автомобили экономкласса, произведённые в России и пользующиеся наибольшей популярностью именно в регионах.

Также, как подчеркнул Волков, постепенно растёт и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом.

«В целом банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан и выдают автокредиты тем из них, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на высоком уровне», — заключил собеседник RT.

Ранее было названо среднее количество розничных кредитов на одного заёмщика в 2022 году.