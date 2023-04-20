Минэнерго России: отопительный сезон в новых регионах пройден удовлетворительно

Короткая ссылка
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что отопительный сезон в новых регионах пройден удовлетворительно.
Минэнерго России: отопительный сезон в новых регионах пройден удовлетворительно
  • Gettyimages.ru
  • © zoranm

Соответствующее заявление он сделал в ходе всероссийского совещания по итогам прохождения отопительного сезона 2022—2023 годов.

«В новых регионах осенне-зимний период прошёл удовлетворительно», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Шульгинов отметил, что для подготовки к следующему сезону необходимо ускорить формирование имущественных комплексов ТЭК и их передачу энергокомпаниям с госучастием.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» писало, что заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить