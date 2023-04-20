Минэнерго России: отопительный сезон в новых регионах пройден удовлетворительно

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что отопительный сезон в новых регионах пройден удовлетворительно.

Соответствующее заявление он сделал в ходе всероссийского совещания по итогам прохождения отопительного сезона 2022—2023 годов.

«В новых регионах осенне-зимний период прошёл удовлетворительно», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Шульгинов отметил, что для подготовки к следующему сезону необходимо ускорить формирование имущественных комплексов ТЭК и их передачу энергокомпаниям с госучастием.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» писало, что заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона.