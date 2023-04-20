В России за сутки госпитализировали 1064 человека с коронавирусом
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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Также за 24 часа в стране выявили 7041 новый случай заболевания COVID-19.
Выписаны в связи с выздоровлением 7752 пациента.
За сутки от последствий коронавируса скончались 35 человек.
Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.