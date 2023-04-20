В России за сутки госпитализировали 1064 человека с коронавирусом

В России за сутки в больницы попали 1064 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1126 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также за 24 часа в стране выявили 7041 новый случай заболевания COVID-19.

Выписаны в связи с выздоровлением 7752 пациента.

За сутки от последствий коронавируса скончались 35 человек.

Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.