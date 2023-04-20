Дегтярёв: российские военные оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края

Военные на передовой оценили истребители Су-35 и Су-57, произведённые в Хабаровском крае.

Об этом рассказал губернатор региона Михаил Дегтярёв во время ежегодного отчёта о работе правительства.

Дегтярёв отметил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина «показывает устойчивый рост».

«В прошлом году вооружённым силам он передал партии Су-35 и Су-57... Военные на передовой высоко оценили наши боевые самолёты», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, представители командования Восточного военного округа назвали эти самолёты лучшими в мире.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили четыре украинских самолёта за сутки.

Также сообщалось, что ВКС России сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24.