Дегтярёв: российские военные оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края

Короткая ссылка
Военные на передовой оценили истребители Су-35 и Су-57, произведённые в Хабаровском крае.
Дегтярёв: российские военные оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края
  • РИА Новости

Об этом рассказал губернатор региона Михаил Дегтярёв во время ежегодного отчёта о работе правительства.

Дегтярёв отметил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина «показывает устойчивый рост».

«В прошлом году вооружённым силам он передал партии Су-35 и Су-57... Военные на передовой высоко оценили наши боевые самолёты», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, представители командования Восточного военного округа назвали эти самолёты лучшими в мире.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили четыре украинских самолёта за сутки.

Также сообщалось, что ВКС России сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить