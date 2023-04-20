Попова заявила об отсутствии необходимости в ограничительных мерах из-за кори в России
- РИА Новости
«Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны — локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим она добавил, что все меры реагирования известны и «давно хорошо прописаны», в частности, иммунизация контактных лиц в очаге заболевания.
«Корь — давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит», — добавила Попова.
Ранее Попова рассказала, что корь в настоящий момент зарегистрирована в 44 субъектах России.