Попова заявила об отсутствии необходимости в ограничительных мерах из-за кори в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никаких ограничительных системных мер в стране из-за кори не требуется, все локальные очаги заболевания оперативно купируются.

«Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны — локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она добавил, что все меры реагирования известны и «давно хорошо прописаны», в частности, иммунизация контактных лиц в очаге заболевания.

«Корь — давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит», — добавила Попова.

Ранее Попова рассказала, что корь в настоящий момент зарегистрирована в 44 субъектах России.