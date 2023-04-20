«Ъ»: на ввозимые в Россию китайские смартфоны начали предустанавливать RuStore
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников.
Уточняется, что предустановкой российского приложения занимаются, в частности, Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme.
По данным издания, при первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к системным настройкам.
Как рассказал собеседник изданию, некоторые модели смартфонов с установленным RuStore «уже доступны в продаже».
В ноябре 2022 года кабмин России заявлял, что магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки.