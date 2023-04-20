Один человек пострадал при пожаре на шахте «Распадская» в Кузбассе

Один человек пострадал в результате пожара на шахте «Распадская» в Кемеровской области.

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе администрации правительства региона.

«По информации регионального центра медицины катастроф, в результате инцидента на шахте «Распадская» из выведенных на поверхность 271 шахтёра медицинская помощь понадобилась одному человеку», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавший находится в больнице Междуреченска. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее прокуратура Кемеровской области заявила, что все горняки из шахты «Распадская» выведены на поверхность.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подтвердил возгорание на шахте «Распадская».