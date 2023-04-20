Трутнев заявил, что адмирал Авакянц снят с поста командующего ТОФ

Вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Сергей Авакянц снят с поста командующего Тихоокеанским флотом.

Он рассказал РИА Новости, что 21 марта заканчивается подготовительный период, во время которого создаётся центральная структура, осуществляющая методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы.

«Эту центральную структуру... возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом», — заявил Трутнев.

Ранее в Минобороны России заявили, что восемь ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 совершили учебно-боевые полёты над нейтральными водами Охотского и Японского морей в рамках внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ).

Уточняется, что манёвры проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, самолёты не нарушают границ зарубежных государств.