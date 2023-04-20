«Ведомости»: правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге

Короткая ссылка
Российское правительство одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге.

Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой», — сказано в материале.

Уточняется, что актив будет продан автодилерскому холдингу «Авилон».

Кроме того, он ведёт переговоры с возможным производственным партнёром в Калуге — китайским автоконцерном Chery.

10 апреля Горьковский автозавод подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить