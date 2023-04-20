«Ведомости»: правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге

Российское правительство одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге.

Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой», — сказано в материале.

Уточняется, что актив будет продан автодилерскому холдингу «Авилон».

Кроме того, он ведёт переговоры с возможным производственным партнёром в Калуге — китайским автоконцерном Chery.

10 апреля Горьковский автозавод подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей.