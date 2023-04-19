Минобороны России выпустило агитационный ролик о службе в армии по контракту

Министерство обороны России опубликовало 45-секундный агитационный ролик о службе в российских Вооружённых силах по контракту.

В видео показаны охранник супермаркета, фитнес-тренер, а также таксист.

В финале ролика трое героев стоят в военной форме в компании сослуживцев с полной выкладкой.

«Ты же мужик. Будь им», — говорится в конце видео.

Ранее сообщалось, что в Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту, а также открылся единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России или иностранцы.