Минюст России признал нежелательной латвийскую организацию

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Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в стране, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate.
Минюст России признал нежелательной латвийскую организацию
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Briva Universitate («Свободный университет»), Латвийская Республика», — говорится в заявлении.

Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов Максима Покровского*.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.

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