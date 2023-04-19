Минюст России признал нежелательной латвийскую организацию
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте министерства.
«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Briva Universitate («Свободный университет»), Латвийская Республика», — говорится в заявлении.
Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов Максима Покровского*.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.