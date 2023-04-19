Минюст России признал нежелательной латвийскую организацию

Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в стране, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Briva Universitate («Свободный университет»), Латвийская Республика», — говорится в заявлении.

Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов Максима Покровского*.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.