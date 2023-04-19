Путин посоветовал подумать об использовании слова «пионеры» для детского движения

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Президент России Владимир Путин посоветовал решить, как использовать слово «пионеры» для современного детского движения.
Путин посоветовал подумать об использовании слова «пионеры» для детского движения
  • РИА Новости

«Первые — это что такое? Это пионеры, да?» — заявил он, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая, в частности, упомянула молодёжное движение «Движение первых».

По его словам, данный термин лишён идеологической окраски, в отличие от, например, комсомола. В связи с этим можно подумать над тем, как этот термин можно использовать в современном детском движении.

«Надо просто подумать и с ребятами посоветоваться, хорошо?» — сказал Путин.

Ранее российское движение детей и молодёжи сообщило о запуске всероссийского проекта «Будь здоров».

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