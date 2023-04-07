Движение детей и молодёжи запустило всероссийский проект «Будь здоров»

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Российское движение детей и молодёжи сообщило о запуске всероссийского проекта «Будь здоров».
Движение детей и молодёжи запустило всероссийский проект «Будь здоров»
  • РИА Новости

«Мы в «Движении первых» убеждены: всё начинается с первой доврачебной помощи, обладания навыками и умения применить их на практике без вреда для пострадавшего. Столкнуться с ситуацией, когда счёт идёт на минуты, может каждый, и главная задача состоит в том, чтобы выиграть время до прибытия медиков», — заявил председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров.

По его словам, быстрая реакция и грамотные действия способны сохранить жизнь.

В период с 7 по 10 апреля в первичных отделениях «Движения первых» по всей России будут организованы уроки здоровья.

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