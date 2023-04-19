Шахтёр рассказал подробности о горении на «Распадской» в Кузбассе

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Горняк, работающий на «Распадской» в Кемеровской области, прокомментировал сообщения о горении в шахте.
Шахтёр рассказал подробности о горении на «Распадской» в Кузбассе
  • © ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

«Мы в это время выезжали с шахты с пассажирским дизелем, когда произошёл пожар. Вторая смена была в шахте. И по рации передали, что шестому и седьмому сейчас выходить по запасным выходам второй смене», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, шахтёры зашли на участок, и им сообщили о случившемся на 17-м участке.

«Вышли все из шахты, пострадавших нет, ничего такого», — добавил горняк.

Ранее прокуратура Кемеровской области заявила, что все горняки из шахты «Распадская» выведены на поверхность.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подтвердил возгорание на шахте «Распадская».

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