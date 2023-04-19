Экономист Беляев заявил о необходимости активнее информировать россиян о налоговых вычетах

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств, а также о стимулировании производства высокотехнологичного оборудования.

Как отметил Беляев, многие россияне не знают о возможности оформить налоговый вычет.

«Надо настойчиво вести информационно-пропагандистскую работу и объяснять гражданам, что это такое, чтобы действительно этими вычетами могли пользоваться многие», — подчеркнул экономист.

Эксперт поддержал решение Госдумы, отметив, что в связи с увеличением суммы налогового вычета по расходам на обучение ребёнка более чем в два раза экономия на налогах становится «более солидной». 

«Это будет более привлекательно, это положительный момент для граждан», — отметил специалист.

Ранее стало известно о том, что Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение в России.

Отмечается, что в целях поддержки семей с детьми предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребёнка до 110 тыс. рублей.

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