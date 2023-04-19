Собянин: основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году

Главные мощности флагманских центров больниц Москвы будут доступны уже в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В настоящее время больницы и поликлиники оснащаются современным оборудованием в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение». Всего в городе будут работать шесть флагманских центров, из них два уже функционируют.

Как отметил Собянин, в столице постоянно совершенствуется высокотехнологичная медпомощь — идут закупки техники, внедряются новые малоинвазивные методики.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.