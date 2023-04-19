Сенатор Ковитиди рассказала о единогласной поддержке законопроекта о Дне военной присяги

Короткая ссылка
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT подробности о законопроекте, которым предлагается установить в России 21 ноября Днём военной присяги.
Сенатор Ковитиди рассказала о единогласной поддержке законопроекта о Дне военной присяги
  • © Государственная Дума Федерального Собрания РФ

Отмечается, что Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Парламентарий выразила благодарность депутатам за единогласную поддержку.

«Инициаторами указанного законопроекта являются ветераны, моряки-черноморцы под руководством адмирала Игоря Владимировича Касатонова, которые в 1992 году отказались приносить присягу Украине и остались верными принятой присяге, став символом стойкости, мужества и величия России», — отметила Ковитиди. 

Их решение, как подчеркнула она, предначертало ход истории: Черноморский флот остался российским, а Крым и Севастополь вернулись в Россию.

Как пояснила сенатор, новая памятная дата приурочивается к изданию 21 ноября 1721 года Указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

«Актуальность принятия настоящего закона подтверждается заявлениями лиц, находящихся в зоне СВО, о необходимости укрепления идеологической и морально-нравственных составляющих в работе с личным составом», — заключила собеседница RT. 

Ранее сенатор Ольга Ковитиди заявила о том, что санкционная политика США сделала неизбежной дедолларизацию экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить