Сенатор Ковитиди рассказала о единогласной поддержке законопроекта о Дне военной присяги

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT подробности о законопроекте, которым предлагается установить в России 21 ноября Днём военной присяги.

Отмечается, что Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Парламентарий выразила благодарность депутатам за единогласную поддержку.

«Инициаторами указанного законопроекта являются ветераны, моряки-черноморцы под руководством адмирала Игоря Владимировича Касатонова, которые в 1992 году отказались приносить присягу Украине и остались верными принятой присяге, став символом стойкости, мужества и величия России», — отметила Ковитиди.

Их решение, как подчеркнула она, предначертало ход истории: Черноморский флот остался российским, а Крым и Севастополь вернулись в Россию.

Как пояснила сенатор, новая памятная дата приурочивается к изданию 21 ноября 1721 года Указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

«Актуальность принятия настоящего закона подтверждается заявлениями лиц, находящихся в зоне СВО, о необходимости укрепления идеологической и морально-нравственных составляющих в работе с личным составом», — заключила собеседница RT.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди заявила о том, что санкционная политика США сделала неизбежной дедолларизацию экономики.