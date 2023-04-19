МЧС сообщило об эвакуации почти 350 человек из-за пожара на руднике в Челябинской области
- РИА Новости
Отмечается, что пожар на фронтальном погрузчике произошёл на отметке минус 520 метров.
Всего в шахте находились 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание погрузчика, обнаружен рабочий (не пострадал), отделениями ВГСЧ поднят на поверхность», — приводит ТАСС заявление МЧС.
Ранее сообщалось, что из шахты «Распадская» эвакуировали из-за пожара 108 горняков из 271.