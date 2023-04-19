МЧС сообщило об эвакуации почти 350 человек из-за пожара на руднике в Челябинской области

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Около 350 человек эвакуировали на руднике «Узельгинский» в Челябинской области в связи с возгоранием погрузчика. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
МЧС сообщило об эвакуации почти 350 человек из-за пожара на руднике в Челябинской области
  • РИА Новости

Отмечается, что пожар на фронтальном погрузчике произошёл на отметке минус 520 метров.

Всего в шахте находились 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание погрузчика, обнаружен рабочий (не пострадал), отделениями ВГСЧ поднят на поверхность», — приводит ТАСС заявление МЧС.

Ранее сообщалось, что из шахты «Распадская» эвакуировали из-за пожара 108 горняков из 271.

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