МЧС сообщило об эвакуации почти 350 человек из-за пожара на руднике в Челябинской области

Около 350 человек эвакуировали на руднике «Узельгинский» в Челябинской области в связи с возгоранием погрузчика. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Отмечается, что пожар на фронтальном погрузчике произошёл на отметке минус 520 метров.

Всего в шахте находились 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание погрузчика, обнаружен рабочий (не пострадал), отделениями ВГСЧ поднят на поверхность», — приводит ТАСС заявление МЧС.

Ранее сообщалось, что из шахты «Распадская» эвакуировали из-за пожара 108 горняков из 271.