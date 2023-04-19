XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» начинается в «Сколково» 19 апреля
- РИА Новости
В мероприятии примут участие эксперты, заказчики, поставщики и представители органов власти, ответственные за закупочную деятельность в России.
Главной темой форума станет преодоление последствий введённых против России санкций для контрактной системы.
Форум будет посвящён обсуждению оптимизации бюджетных средств, повышению конкуренции в государственных закупках, новым законодательным инновациям и цифровым решениям, а также лучшим практикам коммерческих закупок.
В рамках мероприятия также будут проводиться круглые столы, дискуссии и презентации, посвящённые развитию системы закупок в столице.