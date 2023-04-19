XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» начинается в «Сколково» 19 апреля

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На площадке инновационного центра «Сколково» с 19 по 21 апреля пройдёт XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ», сообщает НСН.
XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» начинается в «Сколково» 19 апреля
  • РИА Новости

В мероприятии примут участие эксперты, заказчики, поставщики и представители органов власти, ответственные за закупочную деятельность в России.

Главной темой форума станет преодоление последствий введённых против России санкций для контрактной системы.

Форум будет посвящён обсуждению оптимизации бюджетных средств, повышению конкуренции в государственных закупках, новым законодательным инновациям и цифровым решениям, а также лучшим практикам коммерческих закупок.

В рамках мероприятия также будут проводиться круглые столы, дискуссии и презентации, посвящённые развитию системы закупок в столице.

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