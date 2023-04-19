Инфекционист Вознесенский сравнил «арктур» с другими подвариантами коронавируса

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Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что симптомы заболевания подвариантом коронавируса «арктур» не отличаются от тех, которые проявлялись при предыдущих мутациях «омикрона».
Инфекционист Вознесенский сравнил «арктур» с другими подвариантами коронавируса
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«XBB 1.16, или «арктур», — это всего лишь одна из нескольких сотен разновидностей штамма «омикрон», которая принципиально не отличается от них», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, это острая респираторная вирусная инфекция, когда повышается температура, возникают явления от заложенности носа до кашля.

Со своей стороны, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердил, что это просто новый мутантный вариант штамма «омикрон».

«Как правило, он легко протекает. Замечены случаи конъюнктивита у пациентов, причём как у детей, так и у взрослых», — отметил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что введения ограничений из-за выявления на территории России подварианта коронавирусной инфекции COVID-19 «арктур» не требуется.

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