Соседка погибшей в Балашихе женщины рассказала подробности о трагедии

Соседка женщины, погибшей в Балашихе, рассказала подробности о трагедии. В частности, она заявила, что всё произошло около 5:00.

В беседе с газетой «Известия» Елена Соловьёва сообщила, что услышала звук тяжёлого падения и решила, что кто-то выбросил что-то громоздкое.

«Потом выглянула, вижу — на козырьке женщина лежит», — сказала соседка.

По её словам, сначала приехали медики, затем спасатели и полицейские.

Со своей стороны, житель дома и участник поисков дочери погибшей Максим Шатуров в беседе с телеканалом «360» заявил, что он организовывал видеонаблюдение.

«Момент, когда девочка с матерью заходят в подъезд, на видео есть. Они идут счастливые, девочка запрыгивает на руки маме, та её обнимает», — сообщил он.

Шатуров добавил, что сотрудники правоохранительных органов просматривали запись, чтобы выяснить, куда пропал ребёнок после гибели матери.

Ранее в СК сообщили об обнаружении тела пропавшей в Балашихе трёхлетней девочки.