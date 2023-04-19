Соседка погибшей в Балашихе женщины рассказала подробности о трагедии
- RT
В беседе с газетой «Известия» Елена Соловьёва сообщила, что услышала звук тяжёлого падения и решила, что кто-то выбросил что-то громоздкое.
«Потом выглянула, вижу — на козырьке женщина лежит», — сказала соседка.
По её словам, сначала приехали медики, затем спасатели и полицейские.
Со своей стороны, житель дома и участник поисков дочери погибшей Максим Шатуров в беседе с телеканалом «360» заявил, что он организовывал видеонаблюдение.
«Момент, когда девочка с матерью заходят в подъезд, на видео есть. Они идут счастливые, девочка запрыгивает на руки маме, та её обнимает», — сообщил он.
Шатуров добавил, что сотрудники правоохранительных органов просматривали запись, чтобы выяснить, куда пропал ребёнок после гибели матери.
Ранее в СК сообщили об обнаружении тела пропавшей в Балашихе трёхлетней девочки.