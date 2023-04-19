RT: следователи ищут вероятных сообщников Дарьи Треповой во Владимирской области

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RT
Вероятные участники преступной ячейки, связанной с убийством 2 апреля в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского, могли выбрать перевалочным пунктом Владимирскую область, сообщил RT источник, знакомый с ходом следствия. По его данным, правоохранители продолжают поиск сообщников основных фигурантов дела — Дарьи Треповой и Юрия Денисова.
RT: следователи ищут вероятных сообщников Дарьи Треповой во Владимирской области
  • РИА Новости

«Сейчас проводится ряд оперативных мероприятий, назначены экспертизы, — рассказал собеседник RT на условиях анонимности. — Ищут сообщников, особенное внимание обращено на Владимирскую область».

Во Владимире был прописан уже установленный в ходе следствия сообщник Дарьи Треповой — гражданин Украины Юрий Денисов. 

По данным спецслужб, именно Денисов с помощью сервиса доставки через посредника передал Треповой взрывное устройство, которое сработало на творческой встрече военкора Владлена Татарского.

Как ранее сообщал RT, ответственность за организацию убийства Татарского взяла на себя организация «Национальная республиканская армия». 

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