ПСБ открыл более 400 отделений банка в новых регионах России

ПСБ открыл в 82 населённых пунктах новых регионов России более 400 отделений банка, заявил глава кредитной организации Пётр Фрадков.

«На данный момент в новых регионах открыто более 400 отделений ПСБ, причём важно отметить, что это не только крупные центры, это 82 населённых пункта», — цитирует его ТАСС.

В октябре в Промсвязьбанке заявили, что банк продолжит развивать сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и скоро начнёт кредитовать население.

В апреле 2022 года Промсвязьбанк начал предоставлять услуги физическим и юридическим лицам в Крыму.