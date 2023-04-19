ПСБ открыл более 400 отделений банка в новых регионах России

Короткая ссылка
ПСБ открыл в 82 населённых пунктах новых регионов России более 400 отделений банка, заявил глава кредитной организации Пётр Фрадков.
ПСБ открыл более 400 отделений банка в новых регионах России
  • РИА Новости

«На данный момент в новых регионах открыто более 400 отделений ПСБ, причём важно отметить, что это не только крупные центры, это 82 населённых пункта», — цитирует его ТАСС.

В октябре в Промсвязьбанке заявили, что банк продолжит развивать сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и скоро начнёт кредитовать население.

В апреле 2022 года Промсвязьбанк начал предоставлять услуги физическим и юридическим лицам в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить