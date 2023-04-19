ПСБ открыл более 400 отделений банка в новых регионах России
- РИА Новости
«На данный момент в новых регионах открыто более 400 отделений ПСБ, причём важно отметить, что это не только крупные центры, это 82 населённых пункта», — цитирует его ТАСС.
В октябре в Промсвязьбанке заявили, что банк продолжит развивать сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и скоро начнёт кредитовать население.
В апреле 2022 года Промсвязьбанк начал предоставлять услуги физическим и юридическим лицам в Крыму.