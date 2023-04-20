В марте спрос среди россиян на преподавателей китайского вырос на треть

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование и выяснили, как менялся интерес россиян к услугам преподавателей иностранных языков в марте 2023 года по сравнению с февралём. Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, спрос на репетиторов по китайскому языку вырос на треть (32%), а в Москве эта цифра достигла 48%.
В марте спрос среди россиян на преподавателей китайского вырос на треть
  • Gettyimages.ru

Так, в марте, по сравнению с февралём 2023 года, произошло резкое увеличение спроса на занятия с репетиторами по китайскому и корейскому языкам.

Отмечается, что репетиторов по китайскому стали искать чаще на 32%, по корейскому — на 10%.

Как подчёркивается в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи», частично это можно объяснить официальным визитом председателя Китая Си Цзиньпина в Москву, который породил особый интерес россиян к изучению китайского языка.

Также аналитики отметили, что тренд на изучение восточных языков особенно заметен в столице, где рост спроса на преподавателей китайского увеличился на 48%.

Помимо этого, москвичи охотнее интересуются изучением корейского языка — таких репетиторов искали в марте на 14% чаще по сравнению с февралём 2023 года, заключили эксперты. 

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, какие иностранные языки российские предприниматели считают наиболее перспективными для развития карьеры в ближайшие годы. 

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