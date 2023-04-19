Учебники истории для старшеклассников с разделом об СВО поступят в школы к 1 сентября

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Школьные учебники по истории для старших классов, содержащие раздел о спецоперации на Украине, поступят в школы к 1 сентября, сообщила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева.

Она отметила, что процесс создания учебников идёт.

«В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — приводит РИА Новости ответ Васильевой на вопрос, когда школы начнут учиться по учебникам истории, в которых есть раздел о спецоперации.

Ранее стало известно, что в задания ЕГЭ по истории включат вопросы, связанные со спецоперацией России по защите Донбасса, однако сначала в российских школах появятся соответствующие учебники.

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