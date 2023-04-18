Сальдо рассказал о решении изымать лодки в Херсонской области для нужд военных

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о решении изымать лодки в регионе для нужд российских военных.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания регионального правительства.

«На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным», — цитирует его ТАСС.

По его словам, меры были приняты в соответствии с законодательством о военном положении.

Врио губернатора рассказал, что владельцы изъятых лодок, для которых они являлись средствами производства, могут получить от администрации Херсонской области компенсацию стоимости, а также претендовать на полное возвращение имущества спустя «определённое время».

С 20 октября 2022 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введено военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.