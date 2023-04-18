Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде один человек погиб и двое пострадали после взрыва гранаты.

«В Белгороде во дворе частного жилого дома произошло ЧП — взорвалась граната. Есть один погибший и двое пострадавших. Мэр города Валентин Демидов выехал на место», — написал он в своём Telegram.

По его словам, предварительная информация указывает на то, что жители соответствующего дома вели асоциальный образ жизни.

«В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что боевики ВСУ обстреляли посёлок Красное.