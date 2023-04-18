В Белгороде один человек погиб и двое пострадали после взрыва гранаты
- РИА Новости
«В Белгороде во дворе частного жилого дома произошло ЧП — взорвалась граната. Есть один погибший и двое пострадавших. Мэр города Валентин Демидов выехал на место», — написал он в своём Telegram.
По его словам, предварительная информация указывает на то, что жители соответствующего дома вели асоциальный образ жизни.
«В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — добавил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что боевики ВСУ обстреляли посёлок Красное.