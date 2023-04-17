Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле посёлка Красное боевиками ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боевики ВСУ обстреляли посёлок Красное.

«Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram.

Уточняется, что в результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские террористы выпустили по республике 17 ракет HIMARS за неделю.