Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле посёлка Красное боевиками ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боевики ВСУ обстреляли посёлок Красное.
Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле посёлка Красное боевиками ВСУ
  • AP

«Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram.

Уточняется, что в результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. 

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские террористы выпустили по республике 17 ракет HIMARS за неделю.

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