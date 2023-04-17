Боевики ВСУ выпустили по ЛНР 17 ракет HIMARS за неделю

В представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские террористы выпустили по республике 17 ракет HIMARS за неделю.

«За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано пять обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения по населённым пунктам Сватово, Рубежное, Лисичанск и Троицкое, в ходе которых противник применял РСЗО HIMARS (17 ракет)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что в результате ударов пострадали три мирных жителя, включая двоих подростков. Также разрушено два дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры, включая больницу.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из реактивных систем залпового огня.

Позднее поступила информация, что боевики ВСУ также выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО.