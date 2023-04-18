Песков заявил, что в Кремле не обсуждают проведение второй волны частичной мобилизации

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают проведение второй волны частичной мобилизации.
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают проведение второй волны частичной мобилизации
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с Life.ru.

Отмечается, что ранее депутат Госдумы Александр Бородай выразил мнение о возможности проведения в стране второй волны мобилизации.

«Нет. Таких разговоров нет», — опроверг слова депутата Песков.

11 апреля Песков, говоря о возможности второй волны частичной мобилизации в стране, заявил, что в Кремле на этот счёт изменений позиции не было и нет.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отмечал, что новая волна мобилизации в России не планируется.

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