Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают проведение второй волны частичной мобилизации.

Об этом он сообщил в беседе с Life.ru.

Отмечается, что ранее депутат Госдумы Александр Бородай выразил мнение о возможности проведения в стране второй волны мобилизации.

«Нет. Таких разговоров нет», — опроверг слова депутата Песков.

11 апреля Песков, говоря о возможности второй волны частичной мобилизации в стране, заявил, что в Кремле на этот счёт изменений позиции не было и нет.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отмечал, что новая волна мобилизации в России не планируется.