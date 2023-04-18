Роспотребнадзор зафиксировал более 6,5 тысяч обращений из-за укусов клещей

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В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ведомство зафиксировало более 6,5 тыс. обращений граждан в связи с укусами клещей.
Роспотребнадзор зафиксировал более 6,5 тысяч обращений из-за укусов клещей
  • РИА Новости

«По вопросу ситуации с инфекциями, передающимися клещами, было отмечено, что зарегистрировано более 6,5 тыс. обращений граждан в связи с укусами клещей», — цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что больше всего обращений зафиксировано в Свердловской области, Республике Татарстан, Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области.

Ранее врач-эксперт Роман Иванов в беседе с URA.RU рассказал, как защитить ребёнка от укусов клещей. Так, среди прочих мер он посоветовал одевать детей в светлую одежду, на которой насекомые будут лучше заметны, и наносить на неё репеллент.

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