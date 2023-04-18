Роспотребнадзор зафиксировал более 6,5 тысяч обращений из-за укусов клещей

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ведомство зафиксировало более 6,5 тыс. обращений граждан в связи с укусами клещей.

«По вопросу ситуации с инфекциями, передающимися клещами, было отмечено, что зарегистрировано более 6,5 тыс. обращений граждан в связи с укусами клещей», — цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что больше всего обращений зафиксировано в Свердловской области, Республике Татарстан, Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области.

Ранее врач-эксперт Роман Иванов в беседе с URA.RU рассказал, как защитить ребёнка от укусов клещей. Так, среди прочих мер он посоветовал одевать детей в светлую одежду, на которой насекомые будут лучше заметны, и наносить на неё репеллент.