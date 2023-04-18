Врио запорожского губернатора Балицкий: в регионе восстановят казачьи структуры

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе будут восстановлены казачьи структуры.
Врио запорожского губернатора Балицкий: в регионе восстановят казачьи структуры
  • РИА Новости

«Поддерживаю идею восстановления казачьих структур на их исторических территориях, уверен, что казачье ополчение также будет защищать рубежи Запорожской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Балицкий также выразил уверенность, что следующий казачий круг состоится на острове Хортица — в «исторической колыбели казачества запорожского».

В конце ноября президент России Владимир Путин отметил высокий уровень исполнения воинского долга казаками в зоне проведения спецоперации на Украине.

5 февраля вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов сообщил, что кубанские казаки доставили 965 т гуманитарного груза в зону спецоперации с начала её проведения.

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