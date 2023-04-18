Росавиация после ЧП между Ил-76 и самолётом Bysky поручила усилить безопасность полётов
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«Вопрос обеспечения безопасности полётов находится на постоянном контроле Росавиации. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» даны указания принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня безопасного и качественного обеспечения пользователей воздушного пространства Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.
После инцидента был также уволен ряд сотрудников, включая директора филиала «Аэронавигация Центральной Волги».
Как сообщалось, причиной ЧП стало несоблюдение диспетчером обслуживания воздушного движения своих должностных обязанностей.