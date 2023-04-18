Росавиация после ЧП между Ил-76 и самолётом Bysky поручила усилить безопасность полётов

Росавиация после ЧП между военным Ил-76 и самолётом авиакомпании Bysky в Самаре поручила повысить уровень безопасного обеспечения воздушного пространства России. Отмечается, что опасное сближение произошло 28 марта.

globallookpress.com

«Вопрос обеспечения безопасности полётов находится на постоянном контроле Росавиации. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» даны указания принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня безопасного и качественного обеспечения пользователей воздушного пространства Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства. После инцидента был также уволен ряд сотрудников, включая директора филиала «Аэронавигация Центральной Волги». Как сообщалось, причиной ЧП стало несоблюдение диспетчером обслуживания воздушного движения своих должностных обязанностей.