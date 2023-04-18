Росавиация после ЧП между Ил-76 и самолётом Bysky поручила усилить безопасность полётов

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Росавиация после ЧП между военным Ил-76 и самолётом авиакомпании Bysky в Самаре поручила повысить уровень безопасного обеспечения воздушного пространства России. Отмечается, что опасное сближение произошло 28 марта.
Росавиация после ЧП между Ил-76 и самолётом Bysky поручила усилить безопасность полётов
  • globallookpress.com

«Вопрос обеспечения безопасности полётов находится на постоянном контроле Росавиации. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» даны указания принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня безопасного и качественного обеспечения пользователей воздушного пространства Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

После инцидента был также уволен ряд сотрудников, включая директора филиала «Аэронавигация Центральной Волги».

Как сообщалось, причиной ЧП стало несоблюдение диспетчером обслуживания воздушного движения своих должностных обязанностей.

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