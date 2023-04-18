Росавиация: опасное сближение произошло 28 марта между Ил-76 Минобороны и самолётом PC-12

Опасное сближение произошло 28 марта между Ил-76 Министерства обороны и самолётом PC-12 белорусской авиакомпании Bysky в Самаре.

Об этом информирует Росавиация.

«Произошёл серьёзный авиационный инцидент, связанный с нарушением норм вертикального и горизонтального эшелонирования между воздушным судном Ил-76 Минобороны России и воздушным судном PC-12 ЗАО «Авиакомпания Bysky», — сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной инцидента стало несоблюдение диспетчером обслуживания воздушного движения своих должностных обязанностей.

7 апреля издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» сообщил, что Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76.