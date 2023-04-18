Воевавший в ЧВК «Вагнер» экс-заключённый рассказал о шантаже со стороны Gulagu.net

Экс-боец ЧВК «Вагнер» и бывший заключённый Азамат Улдаров рассказал RT, как иностранный агент Владимир Осечкин* шантажировал его и ещё нескольких человек, чтобы они под диктовку рассказали Gulagu.net о «зверствах» российских военных.

«Он не только меня шантажировал, но и моих ребят, и мы выдали информацию ту, которую он захотел услышать... слова под диктовку», — рассказал он.

По словам Улдарова, Осечкин шантажировал его с помощью видео, которое было снято в туберкулёзной больнице, где его истязали и совершали насильственные действия.

«Два года назад... в ОТБ меня подвергли истязаниям, испытаниям... Всё это было запечатлено на видео. У него [Осечкина] есть это видео... Он мне его прислал», — заявил он.

Улдаров отметил, что теперь ситуацией с расследованием Gulagu.net займутся в службе безопасности ЧВК «Вагнер». Осечкин, узнав, что Азамат связался с журналистами, сразу же выложил в сеть видео, где того насилуют.

Сам иноагент давно сбежал из России за границу.

Ещё один бывший вагнеровец, Алексей Савичев, сказал, что получил за фейковое интервью деньги. Сумму он не назвал.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.