Воевавший в ЧВК «Вагнер» экс-заключённый рассказал о шантаже со стороны Gulagu.net

Короткая ссылка
Экс-боец ЧВК «Вагнер» и бывший заключённый Азамат Улдаров рассказал RT, как иностранный агент Владимир Осечкин* шантажировал его и ещё нескольких человек, чтобы они под диктовку рассказали Gulagu.net о «зверствах» российских военных.
Воевавший в ЧВК «Вагнер» экс-заключённый рассказал о шантаже со стороны Gulagu.net
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Он не только меня шантажировал, но и моих ребят, и мы выдали информацию ту, которую он захотел услышать... слова под диктовку», — рассказал он.

По словам Улдарова, Осечкин шантажировал его с помощью видео, которое было снято в туберкулёзной больнице, где его истязали и совершали насильственные действия.

«Два года назад... в ОТБ меня подвергли истязаниям, испытаниям... Всё это было запечатлено на видео. У него [Осечкина] есть это видео... Он мне его прислал», — заявил он.

Улдаров отметил, что теперь ситуацией с расследованием Gulagu.net займутся в службе безопасности ЧВК «Вагнер». Осечкин, узнав, что Азамат связался с журналистами, сразу же выложил в сеть видео, где того насилуют.

Сам иноагент давно сбежал из России за границу.

Ещё один бывший вагнеровец, Алексей Савичев, сказал, что получил за фейковое интервью деньги. Сумму он не назвал.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить