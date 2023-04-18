Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что попал в ДТП в районе Останкино

Российский телеведущий Дмитрий Дибров подтвердил «Газете.Ru», что попал в ДТП на северо-востоке Москвы в районе Останкино.

«Я сейчас сотрудникам ДПС как раз заполняю объяснение... Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает?.. У меня так тоже было», — сказал Дибров.

Сайт «Москва 24» сообщил, что телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве на углу Звёздного бульвара и Аргуновской улицы.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что городами — лидерами по количеству аварийных водителей стали Нижний Новгород (доля тех, кто часто попадает в ДТП, равна 46%), Красноярск (45%), Санкт-Петербург и Москва (по 37%), а также Казань (33%).