Мемориальную доску контрразведчику Михаилу Крыгину открыли во Владивостоке
- © Иван Дякин/Правительство Приморского края
Памятную доску установили на Ворошиловской батарее, поскольку оперуполномоченный отдела контрразведки СМЕРШ Михаил Крыгин служил на Русском острове в секторе береговой обороны, сообщает vostokmedia.com.
Во время войны с Японией в 1945 году при штурме корейского порта Сейсин группа контрразведчиков получила задание захватить японскую военно-морскую миссию. Когда командир группы погиб, Крыгин принял командование, героически сражался и был убит во время штурма.
Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Крыгина названа улица во Владивостоке.
Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску писателю-фантасту Борису Стругацкому.