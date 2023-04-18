Мемориальную доску контрразведчику Михаилу Крыгину открыли во Владивостоке

Во Владивостоке на острове Русском прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски контрразведчику, Герою Советского Союза Михаилу Крыгину. На церемонии присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Памятную доску установили на Ворошиловской батарее, поскольку оперуполномоченный отдела контрразведки СМЕРШ Михаил Крыгин служил на Русском острове в секторе береговой обороны, сообщает vostokmedia.com.

Во время войны с Японией в 1945 году при штурме корейского порта Сейсин группа контрразведчиков получила задание захватить японскую военно-морскую миссию. Когда командир группы погиб, Крыгин принял командование, героически сражался и был убит во время штурма.

Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Крыгина названа улица во Владивостоке.

Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску писателю-фантасту Борису Стругацкому.