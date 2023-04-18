Мишустин: регионам России выделят около 140 млрд рублей на обновление дорог

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российским регионам выделят около 140 млрд рублей на обновление дорог.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ещё 50 млрд рублей выделят на обновление общественного транспорта.

«Уже принято решение о предоставлении на такие цели субъектам России около 140 млрд рублей казначейских кредитов, а ещё 50 млрд по поручению президента будет выделено по специальным казначейским кредитам на срок до 15 лет на обновление общественного транспорта, включая закупку отечественных автобусов», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируют отремонтировать свыше 250 км дорожной сети в 2023 году.

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