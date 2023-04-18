Мишустин: регионам России выделят около 140 млрд рублей на обновление дорог
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ещё 50 млрд рублей выделят на обновление общественного транспорта.
«Уже принято решение о предоставлении на такие цели субъектам России около 140 млрд рублей казначейских кредитов, а ещё 50 млрд по поручению президента будет выделено по специальным казначейским кредитам на срок до 15 лет на обновление общественного транспорта, включая закупку отечественных автобусов», — сказал Мишустин.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируют отремонтировать свыше 250 км дорожной сети в 2023 году.