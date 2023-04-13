В Ставропольском крае отремонтируют 250 км дорожной сети в 2023 году

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В Ставропольском крае планируют отремонтировать свыше 250 км дорожной сети в 2023 году, заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.
В Ставропольском крае отремонтируют 250 км дорожной сети в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

«В этом году дорожный фонд опять имеет рекордное значение — более 18 млрд. Из них практически половина выдана органами местного самоуправления. Около девяти млрд рублей направлено на дорожные работы», — сказал Штепа.

В частности, будут отремонтированы трассы Новопавловск — Крупско-Ульяновский и Орловка — Виноградный — Доброжеланный.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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