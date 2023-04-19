Адвокат Зорин рассказал, на какой срок могут отключать отопление или воду в квартире
- РИА Новости
В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации «Об оказании коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» установлены отдельные нормы, касающиеся продолжительности отключения инженерных сетей, объяснил эксперт в интервью «Российской газете».
Так, допустимая продолжительность перерыва в подаче холодной воды составляет 8 часов в течение одного месяца, горячей воды — 4 часа единовременно. А отопление могут отключать не более чем на 16 часов единовременно, в зависимости от температуры воздуха в жилых помещениях.
«Если произошла авария на тупиковой магистрали, то отключение отопления на сутки возможно. Но если срок превысит 24 часа, это будет считаться нарушением законодательства», — уточнил юрист.
В случае нарушений собственники могут обращаться в суд, резюмировал Зорин.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.