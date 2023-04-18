Суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление недостоверной информации об СВО

Суд в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление недостоверной информации о спецоперации на территории Украины.

«Признать Twitch Interactive, Inc... виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — цитирует заявление судьи ТАСС.

Уточняется, что соответствующий протокол был составлен за неудаление информации по четырём ссылкам.

Ранее судебный участок мирового судьи в Москве вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление запрещённой статьи.