Суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление недостоверной информации об СВО

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Суд в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление недостоверной информации о спецоперации на территории Украины.
Суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление недостоверной информации об СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket

«Признать Twitch Interactive, Inc... виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — цитирует заявление судьи ТАСС.

Уточняется, что соответствующий протокол был составлен за неудаление информации по четырём ссылкам.

Ранее судебный участок мирового судьи в Москве вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление запрещённой статьи.

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