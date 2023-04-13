Суд оштрафовал Wikimedia Foundation ещё на 2 млн рублей за неудаление запрещённой статьи

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Судебный участок мирового судьи в Москве вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление запрещённой статьи.
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation ещё на 2 млн рублей за неудаление запрещённой статьи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей», — заявил судья.

6 апреля мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation за отказ удалить материал о запрещённой песне группы «Психея».

Позднее судебный участок мирового судьи в Москве зарегистрировал протоколы об административных правонарушениях в отношении компании Wikimedia Foundation и видеостримингового сервиса Twitch.

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