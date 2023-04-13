Суд оштрафовал Wikimedia Foundation ещё на 2 млн рублей за неудаление запрещённой статьи
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Об этом сообщает ТАСС.
«Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей», — заявил судья.
6 апреля мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation за отказ удалить материал о запрещённой песне группы «Психея».
Позднее судебный участок мирового судьи в Москве зарегистрировал протоколы об административных правонарушениях в отношении компании Wikimedia Foundation и видеостримингового сервиса Twitch.