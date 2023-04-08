Суд в Москве зарегистрировал протоколы о правонарушении против Wikimedia и Twitch

Судебный участок мирового судьи в Москве зарегистрировал протоколы об административных правонарушениях в отношении компании Wikimedia Foundation и видеостримингового сервиса Twitch.

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