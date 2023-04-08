Суд в Москве зарегистрировал протоколы о правонарушении против Wikimedia и Twitch
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«18 апреля суд рассмотрит административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc., которая обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России», — приводит ТАСС слова собеседницы агентства.
Аналогичный протокол в отношении Wikimedia Foundation будет рассмотрен 20 апреля.
6 апреля мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation за отказ удалить материал о запрещённой песне группы «Психея».